Son Dakika Haberleri: Oklu Kirpiyi Öldüren Zanlılar Tutuklandı

Oklu Kirpiyi Öldüren Zanlılar Tutuklandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oklu Kirpiyi Öldüren Zanlılar Tutuklandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi'nde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.D., A.D. ve E.D. 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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