Oklu Kirpiyi Öldüren Zanlılar Tutuklandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi'nde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.D., A.D. ve E.D. 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:53 Kaynak: İHA
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