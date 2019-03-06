Oklu Kirpiyi Öldürenlere 19 Bin Lira Para Cezası
59 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan oklu kirpiyi öldüren 3 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan oklu kirpiyi öldüren 3 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğünce 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.
İlçede köpekle korkuttukları oklu kirpiyi yuvasından çıkaran ve sopalarla başına vurarak öldüren 3 kişi jandarma operasyonu ile yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.D., A.D. ve E.D., isimli şüphelilere DKMP Genel Müdürlüğünce de 'Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 14 bin 14 lira idari para cezası' olmak üzere toplam 19 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:48 Kaynak: DHA
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