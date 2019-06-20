Son Dakika Haberleri: Oklubal kapalı pazaryeri çevresi güzelleşiyor
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Oklubal kapalı pazaryeri çevresi güzelleşiyor

33 dakika önce

Eskişehir İnönü Belediyesi kısa sürede yapımını tamamlayarak Oklubalı mahalle sakinlerinin hizmetine sunduğu Kapalı Pazaryeri etrafında çevre düzenleme çalışması başlattı.

Oklubal kapalı pazaryeri çevresi güzelleşiyor, System.String[]

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından Oklubalı mahallesine yapılan Kapalı Pazaryerinin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Pazaryeri girişi engelli rampası ve yaya merdiveni yapımına başladı.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hali hazırda mahalle sakinlerine hizmet veren Kapalı Pazaryerinin etrafında yapılan çevre düzenleme çalışmaları en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
Oklubalı, Eskişehir, Pazaryeri, Güncel
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