Son Dakika Haberleri: Oklubalı Kapalı Pazar Yeri İnşaatı Devam Ediyor

Oklubalı Kapalı Pazar Yeri İnşaatı Devam Ediyor

10 dakika önce

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından ilçeye ikincisi yapılmaya başlanan kapalı pazar yeri inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Oklubalı Kapalı Pazar Yeri İnşaatı Devam Ediyor, System.String[]

İlçe Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımı tamamlanan kapalı pazaryerinden sonra vatandaşlardan gelene talep üzerine planlamaya alınan ve yapımına başlanan Oklubalı Kapalı Pazar Yeri inşaatında temel sevisi tamamlandı. İnşaat AK Parti İnönü İlçe Başkanı Mustafa Tuçer ile birlikte inceleyen ve belediye fen işleri personelinden bilgi alan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Mahalle sakinlerimizin talepleri bizler için değerlidir. Bu talepler doğrultusunda yaptığımız planlama sonrası Oklubalı mahallemiz için projesini tamamladığımız kapalı Pazar yeri inşaatına başladık. İnşaatı en kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimize ve pazarcı esnafımızın hizmetine sunacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:29 Kaynak: Bültenler

Oklubalı, Güncel
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