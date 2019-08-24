Son Dakika Haberleri: Oklubalı'ndan Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti
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Oklubalı'ndan Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti

1 saat önce

Oklubalı Mahallesi'nden bir heyet İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Oklubalı'ndan Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Oklubalı Mahallesi'nden bir heyet İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Mahalle Muhtarı Recep Ekincioğlu, azaları ve geçmiş dönem Belediye Meclis üyesi Mahmut Karadeniz, Başkan Bozkurt'a mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Oklubalı Mahallesine; Kapalı Pazaryeri, mahalle içerisinde bulunan yolların çamurdan kurtarılarak kilitli parke taşı yapılması, çocuklar için park ve sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasından dolayı mahalle sakinleri adına teşekkür eden heyet üyeleri, günün anısına Başkan Bozkurt'a duvar saati ve Bayburt işi masa isimliği hediye ettiler.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Mahmut Karadeniz, Kadir Bozkurt, Oklubalı, İnönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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