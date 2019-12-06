Son Dakika Haberleri: Okmeydanı d 100'de kaza; trafikte yoğunluk
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Okmeydanı d 100'de kaza; trafikte yoğunluk

6 saat önce

100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Trafik tek şeritten verilirken Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Okmeydanı d 100'de kaza; trafikte yoğunluk

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu
'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

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