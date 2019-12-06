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(OKMEYDANI D 100'DE KAZA; TRAFİKTE YOĞUNLUK

6 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / Kağıthane D-100 Karayolunda aracı bozulan otomobile başka bir otomobil çarptı.

(OKMEYDANI D 100'DE KAZA; TRAFİKTE YOĞUNLUK, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/

Kağıthane D-100 Karayolunda aracı bozulan otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirnekapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii Edirnekapı istikametinde saat 16.00 sıralarından meydana geldi. Adının Şahin olduğu öğrenilen 34 VA 5171 plakalı otomobilin sürücüsü, arıza yapan aracını sol şeritte durdurdu. Geriden gelen 34 BM 5839 plakalı otomobil, duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobiller, yolda sağa sola savruldu. Duran otomobilin içindeki anne ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuk ve annesi ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılınca Edirnekapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otomobillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 45 dakikanın ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Yaralanan anne ve çocuğundan detay görüntü

-Yaralıların ambulansa alınması

-Ambulansların gidişi

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Yoldan detay görüntü

-Kaza yapan sürücülerden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
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