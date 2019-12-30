Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. - Son Dakika

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Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi.
6 saat önce
Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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