Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. - Son Dakika

Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi.

6 saat önce

Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi.

Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi., System.String[]

Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Darülaceze, Okmeydanı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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