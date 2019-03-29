Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Paniği. Hastane Bahçesinde Sterilizasyon...
42 dakika önce
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği. Hastane bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı.
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği. Hastane bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:16 Kaynak: İHA
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