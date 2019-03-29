Son Dakika Haberleri: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Paniği. Hastane Bahçesinde Sterilizasyon...

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Paniği. Hastane Bahçesinde Sterilizasyon...

42 dakika önce

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği. Hastane bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı.

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Paniği. Hastane Bahçesinde Sterilizasyon..., System.String[]
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği. Hastane bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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