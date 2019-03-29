Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Paniği
1 saat önce
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniğiİSTANBUL - Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı.
Okmeydanı
Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği
İSTANBUL - Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:04 Kaynak: İHA
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