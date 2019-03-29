Son Dakika Haberleri: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Paniği

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Paniği

1 saat önce

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniğiİSTANBUL - Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı.

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Paniği, System.String[]
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği

İSTANBUL - Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:04 Kaynak: İHA

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