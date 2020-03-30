Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi yeni binasına kavuştu - Son Dakika

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Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi yeni binasına kavuştu
6 saat önce
OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası bugün hizmete açıldı.
OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası bugün hizmete açıldı. Mayıs ayında açılması planlanan ancak koronavirüs salgınıyla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete giren hastane içeriden ve havadan görüntülendi. Hastane 600 normal, 81 yoğun bakım yatağı ile tüm eğitim araştırma hastaneleri gibi pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. 24 dönüm arazide 250 bin metrekare kullanım alanı ve direkt ameliyathaneye ulaşımın sağlandığı helikopter pisti ile hizmet verecek yeni Okmeydanı
Eğitim Araştırma Hastanesi, yenilenecek Kadın Doğum ve Çocuk ile Onkoloji bölümlerinin yer aldığı ikinci etabının ise daha kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Bu bölümlerin de tamamlanmasının ardından eski binalar ise tamamen yıkılacak.
15 BİN HASTAYA HİZMET VEREBİLECEK
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yeni binasına bugün kavuştu. Günde 9 bin hastaya hizmet verilen Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi yeni binası ile bu sayının 15 binlere ulaşması bekleniyor. Bina 530 tane izolatörü ile afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek. Yeni hastanede 81 tane yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Burada yaklaşık 240 tane poliklinik hizmet verecek. 28 ameliyathanede her türlü ameliyat yapılabilecek. Şu andaki ameliyathane sayılarımızla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 30-40 artış olacak.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
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