Son Dakika Haberleri: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın -2

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın -2

1 saat önce

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın -2, System.String[]
Ersan SAN - İSTANBUL DHA - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı. 

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki tibbi malzemelerin bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Okmeydanı, Güncel
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