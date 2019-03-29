Son Dakika Haberleri: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın -3

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın -3

1 saat önce

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın -3, System.String[]
Ersan SAN - İSTANBUL DHA - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı. 

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki tibbi malzemelerin bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın -3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]