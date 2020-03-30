OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇERİDEN VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1) - Son Dakika

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OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇERİDEN VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)
6 saat önce
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyorÖzlem YURTÇU KARABULUT, Özgür KUMANOVALI / İstanbul - YARIM asırlık Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor
Özlem YURTÇU KARABULUT, Özgür KUMANOVALI/ İstanbul - YARIM asırlık Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor. Mayıs ayında açılması planlanan ancak koronavirüs salgınıyla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete giren hastanenin içi görüntülendi. Bina havadan da görüntülendi.
Görüntü dökümü
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Muhabir anonsu (Özlem YURTÇU KARABULUT)
İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu röportajı
Hastane içinden detay görüntüler
Odalardan ve ortak alanlardan görüntüler
Drone görüntüleri
Genel ve detay görüntüler
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
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