OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇERİDEN VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1) - Son Dakika

Özlem YURTÇU KARABULUT, Özgür KUMANOVALI/ İstanbul - YARIM asırlık Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor. Mayıs ayında açılması planlanan ancak koronavirüs salgınıyla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete giren hastanenin içi görüntülendi. Bina havadan da görüntülendi.

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