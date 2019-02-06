Son Dakika Haberleri: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binasında Silahlı Bir Şahıs Doktoru Rehin Aldı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binasında Silahlı Bir Şahıs Doktoru Rehin Aldı.

1 saat önce

IHAAW115402-ASA/06-02-2019- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binasında Silahlı Bir Şahıs Doktoru Rehin Aldı., System.String[]
IHAAW115402-ASA/06-02-2019

- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. 06.02.2019 11: 54: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

Okmeydanı, Kasımpaşa, 3. Sayfa
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