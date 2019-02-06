Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binasında Silahlı Bir Şahıs Doktoru Rehin Aldı.
1 saat önce
IHAAW115402-ASA/06-02-2019- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı.
IHAAW115402-ASA/06-02-2019
- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa
binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. 06.02.2019 11: 54: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği (1)
"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü
Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi