Son Dakika Haberleri: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Silahlı Bir Şahıs Doktoru Rehin Aldı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Silahlı Bir Şahıs Doktoru Rehin Aldı

1 saat önce

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı bir şahıs doktoru rehin aldıİSTANBUL - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Silahlı Bir Şahıs Doktoru Rehin Aldı, System.String[]
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı

İSTANBUL - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Okmeydanı, 3. Sayfa
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