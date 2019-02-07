Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Silahlı Bir Şahıs Doktoru Rehin Aldı
1 saat önce
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı bir şahıs doktoru rehin aldıİSTANBUL - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı
İSTANBUL - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa
binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
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