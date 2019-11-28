Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yenilenmesi

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar, sismik izolatör teknolojisi, akıllı ve yeşil bina konseptiyle yenilenen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin yönettiği, İslam Kalkınma Bankası kredisiyle yürütülen proje kapsamında yapılan yeni binaları dolaşan Hajjar, hastanenin üst düzey teknolojiyle yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Proje Direktörü Kazım Gökhan Elgin'in rehberliğinde poliklinikleri, havalandırma, enerji ve geri dönüşüm sistemleriyle çatı katında bulunan helikopter pistine bakan Hajjar, inşaat yetkilileriyle de bir süre sohbet etti.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı İsmail Koyutürk de yenilenen hastanenin kapasite ve kalite artışına ilişkin Hajjar'a bilgi verdi.

Projede görev alan uzmanlar, İslam Kalkınma Bankası yetkililerine bir sunum yaparak, Başkan Hajjar'ın sorularını yanıtladı.

Programın sonunda AA muhabirine açıklama yapan proje direktörü Elgin, şunları söyledi:

"Burası yılda 1.5 milyon poliklinik hastası olan bir hastane. Bunun yanında 700 bin acil hasta tedavi ediliyor. 45 bin kadar ameliyat yapılıyor. Hastanenin depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapım kararı alındı. Burayı sismik izolatör teknolojisiyle yaptık. Aynı şekilde vizyon bir proje olarak kendi enerjisini üreten bir hastane olarak dizayn ettik. İslam Kalkınma Bankası'nın katkılarıyla ve Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığımız krediyle gerçekleştirdik. Bu yüzden İslam Kalkınma Bankası'na ve tüm çalışanlarını çok teşekkür ediyoruz. Projeyi çok yakın zamanda tamamlayacağız."

Büyük bölümü tamamlanan hastaneye eski binada bulunan bazı birimlerin taşınmasına başlandı.