Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor - Son Dakika
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Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor

01.07.2022 09:43

Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor.

Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm adı altında 8 Haziran'da tahliyeler yapıldı, evlerin doğalgaz, elektrik ve suyu kesilmişti. Bugün polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suyu yeniden kesiliyor. Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş, son durumla ilgili "Mahallede yüzde 70'inin elektrik ve suyu kesikti. Şimdi kalan yüzde 30'unun elektrik su ve doğalgazını kesmek için geldiler. Dün bu konuda yürütmeyi durdurma talebiyle duruşma vardı... Karara bağlanmadan bu işlemi yaptılar" dedi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Okmeydanı, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor - Son Dakika
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