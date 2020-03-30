Okmeydanı Hastanesi korona virüs nedeniyle erken açıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Okmeydanı Hastanesi korona virüs nedeniyle erken açıldı - Son Dakika

Okmeydanı Hastanesi korona virüs nedeniyle erken açıldı

6 saat önce

Okmeydanı Hastanesi korona virüs nedeniyle erken açıldı Hastane binası havadan görüntülendi Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Mayıs ayında açılması planlanan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi erken hizmete açıldı.

Okmeydanı Hastanesi korona virüs nedeniyle erken açıldı

Hastane binası havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Mayıs ayında açılması planlanan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi erken hizmete açıldı. Hastanenin yoğun bakım üniteleri kameralara yansırken dev hastane havadan görüntülendi.

Depreme dayanıklı hale gelmesi için yenilenen Avrupa Yakası'nın en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni tip korona virüs nedeniyle erken açıldı. Korona virüs sebebiyle hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerin öneminin dikkat çektiği şu günlerde hastane, 600 normal 81 yoğun bakım yatağıyla hizmete açıldı. Yeni hastane binasında vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için acil servis alanı da büyütüldü. Hastane, inşasında kullanılan 503 adet izolatör sayesinde depreme dayanaklı bir alt yapıyla 28 ameliyathanesi ile vatandaşlara hizmet verecek. Yenilerek modern bir yapıya kavuşan binada sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatlar devam ettirilebilecek. Korona virüs salgınıyla mücadele edilen şu günlerde hizmete alınan hastane binası ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yeni binanın yanında bulunan eski hastane binası da yıkılarak yerine hastaneye ait bir blok daha yapılacak.


"Yeni binasında da çok daha iyi hizmetler vereceğini öngörüyoruz"

Yenilenen hastane binası hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "28 ameliyathanesi var, en önemli özelliği de biliyorsunuz 5.8 ile bir ihtar yedik. Depremde içinde ameliyat yapılabilecek 80 santimetre hareket edebilen, izolatörlü bir bina. Okmeydanı zaten 1971'den beri milletimize sağlık anlamında büyük hizmetler veriyor. Yeni binasında da çok daha iyi hizmetler vereceğini öngörüyoruz. Eski binamıza göre yaklaşık 7-8 kat büyük bir binadan bahsediyoruz. 250 bin metrekare kullanım alanı var. Üstelik de üstüne her türlü büyük helikopterlerin konacağı heliportu olan bir hastaneden bahsediyoruz. Hedefimiz İstanbul'u 2023'te sağlık başkenti yapmak, elimizden geleni yapıyoruz. Biz buraya taşınacağız eski bina yıkılacak. Eski binanın yerine biz bu hastanenin aynı şekilde devamı olan bir blok daha ilave edeceğiz. Böylece tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Okmeydanı Hastanesi korona virüs nedeniyle erken açıldı

Okmeydanı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:58 Kaynak: İHA

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