Okmeydanı'nda cipe ateş açıldı: 4 yaralı
21 dakika önce
Okmeydanı'nda bir cipe silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Okmeydanı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:41 Kaynak: AA
'nda bir cipe silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Darülaceze
Caddesi'nde seyir halindeki 34 BGR 540 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.
Araçta bulunanların da saldırganlara silahla karşılık verdiği belirtilen olayda, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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