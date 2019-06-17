Son Dakika Haberleri: Okmeydanı'nda cipe ateş açıldı: 4 yaralı
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Okmeydanı'nda cipe ateş açıldı: 4 yaralı

21 dakika önce

Okmeydanı'nda bir cipe silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Okmeydanı'nda cipe ateş açıldı: 4 yaralı, System.String[]
Okmeydanı'nda bir cipe silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Darülaceze Caddesi'nde seyir halindeki 34 BGR 540 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.
Araçta bulunanların da saldırganlara silahla karşılık verdiği belirtilen olayda, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:41 Kaynak: AA
Darülaceze, Okmeydanı, Güncel
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