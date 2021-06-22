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Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı - Son Dakika

Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı

22.06.2021 16:14

İstanbul'da Okmeydanı'nda kalekol noktasından toplu olarak çıkış yapan ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimler sırasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, yoldan geçenlerin üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul'da Okmeydanı'nda asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçtakilerin ve yoldan geçenlerin üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca KADES uygulaması ile ilgili bilgi verildi.

Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekat polislerinin de katıldığı denetim gerçekleştirildi

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI

Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekat polislerinin de katıldığı denetim gerçekleştirildi

KADES HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Okmeydanı kalekol noktasından toplu olarak çıkış yapan ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimlerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verildi.

Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekat polislerinin de katıldığı denetim gerçekleştirildi

YOLDAN GEÇENLERE GBT SORGUSU YAPILDI

Durdurulan araçlardaki kişilere koronavirüs tedbirleri hatırlatılarak, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Araçlar didik didik aranırken, araçtakilere ve yoldan geçenlere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı

Genel Bilgi Tarama, Özel Harekat, Okmeydanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı - Son Dakika


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