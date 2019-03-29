Okmeydanı'nda Hurdacı Görünümlü Kombi Hırsızı Kamerada
4 dakika önce
Okmeydanı'nda hurdacı görünümlü kombi hırsızı kamerada Hurdacı gibi gelerek güpegündüz apartmana giren hırsız çatı arasından kombi çaldıİSTANBUL - Okmeydanı'nda seyyar tezgahıyla sokak arasında gezen hurdacı görünümlü hırsız, güpegündüz girdiği bir binadan kombi çaldı.
Okmeydanı'nda hurdacı görünümlü kombi hırsızı kamerada
Hurdacı gibi gelerek güpegündüz apartmana giren hırsız çatı arasından kombi çaldı
İSTANBUL - Okmeydanı'nda seyyar tezgahıyla sokak arasında gezen hurdacı görünümlü hırsız, güpegündüz girdiği bir binadan kombi çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Şişli Okmeydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde bir şahıs seyyar tezgahla semtte sokak aralarında dolaşmaya başladı. Şahıs bir süre sonra bir binanın önünde durdu. Tezgahını bırakan hurdacı görünümlü şahıs ardından apartmana girerek katları çıkmaya başladı. Birkaç kat sonra çatı arasına ulaşan şahıs, binayı kolaçan ettikten sonra kimsenin olmamasını fırsat bilerek çatı aralığındaki kilidi kırıp içeriye girdi.
Kombiyi kucaklayıp götürdü
Burada duran kombiyi kucaklayan hırsız, çıktığı gibi merdivenlerden inerek tezgahına koydu. Ardından da hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar ise binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binanın önüne gelen hırsız tezgahını bırakarak içeriye giriyor. Katları çıkan hırsız çatıya girerek kombiyi alıyor. Merdivenlerden aşağıya inen şahıs tezgaha kombiyi bırakarak uzaklaşıyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:12 Kaynak: İHA
İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi