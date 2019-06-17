OKMEYDANI'NDA LÜKS CİP SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI (1)
1 saat önce
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHAOkmeydanı'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:19 Kaynak: DHA
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Okmeydanı'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar bir başka otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede olayın gerçekleştiği Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi mevkiinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yerinden görüntüler
DHA DIŞ - Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum
Galatasaray, Wesley Sneijder'i istemedi!