Son Dakika Haberleri: OKMEYDANI'NDA LÜKS CİP SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI (1)
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OKMEYDANI'NDA LÜKS CİP SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI (1)

1 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHAOkmeydanı'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi.

OKMEYDANI'NDA LÜKS CİP SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI (1), System.String[]

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Okmeydanı'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar bir başka otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede olayın gerçekleştiği Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi mevkiinde geniş güvenlik önlemi aldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler


 


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:19 Kaynak: DHA
DHA, Okmeydanı, Güncel
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