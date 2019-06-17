Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1)
1 saat önce
OKMEYDANI'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:22 Kaynak: DHA
OKMEYDANI'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar bir başka otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis
çevrede olayın gerçekleştiği Darülaceze
Caddesi Anadolu Kahvesi mevkiinde geniş güvenlik önlemi aldı.
- İstanbul
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