Son Dakika Haberleri: Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1)
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Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1)

1 saat önce

OKMEYDANI'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi.

Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1), System.String[]
OKMEYDANI'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar bir başka otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede olayın gerçekleştiği Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi mevkiinde geniş güvenlik önlemi aldı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:22 Kaynak: DHA
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