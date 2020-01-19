Okmeydanı'nda metrobüs kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Okmeydanı'nda metrobüs kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Okmeydanı'nda metrobüs kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında önündeki metrobüse çarptı.

Okmeydanı'nda metrobüs kazası: 1 yaralı, System.String[]

Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında önündeki metrobüse çarptı. Çarpma sırasında yaralanan metrobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, yolcular büyük panik yaşadı.


Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında, kayganlaşan yolda duramayarak önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs şoförü hafif şekilde yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle Zincirlikuyu-Avcılar istikametinde metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Kazaya karışan metrobüsler güzergahtan çekilerek güvenli bölgeye alındı. Aksayan metrobüs seferleri de normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, Okmeydanı, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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