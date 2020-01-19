Okmeydanı'nda metrobüs kazası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okmeydanı'nda metrobüs kazası - Son Dakika

Okmeydanı'nda metrobüs kazası

6 saat önce

Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüs aracına çarptı.

Okmeydanı'nda metrobüs kazası, System.String[]

Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüs aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, metrobüs şoförü tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yolculardan yaralanan olmazken, kazaya karışan iki metrobüs aracı çekici yardımıyla duraktan kaldırıldı.

Zincirlikuyu, Okmeydanı, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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