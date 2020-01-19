Okmeydanı'nda metrobüs kazası - Son Dakika

Okmeydanı'nda metrobüs kazası
6 saat önce
Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüs aracına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüs aracına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, metrobüs şoförü tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yolculardan yaralanan olmazken, kazaya karışan iki metrobüs aracı çekici yardımıyla duraktan kaldırıldı.
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