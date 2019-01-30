Son Dakika Haberleri: Okmeydanı'nda Zincirleme Kaza

Okmeydanı'nda Zincirleme Kaza

37 dakika önce

Okmeydanı'nda zincirleme kaza Okmeydanı'ndaki zincirleme kaza trafiğe neden oldu 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadıİSTANBUL - Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Okmeydanı'nda zincirleme kaza
Okmeydanı'ndaki zincirleme kaza trafiğe neden oldu
3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı

İSTANBUL - Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabad Viyadüğü üzerinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla güvenli bir noktaya çekilerek yol trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

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