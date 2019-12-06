Son Dakika Haberleri: Okmeydanı'ndaki trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı
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Okmeydanı'ndaki trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

6 saat önce

Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı.

Okmeydanı'ndaki trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı, System.String[]

Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı.

D-100 Karayolu Edirnekapı istikametinde seyir halindeki 34 VA 5171 plakalı otomobil arıza yapınca sürücüsü tarafından sol şeride çekildi. Bu sırada arkadan gelen 34 BM 5839 plakalı araç, duran otomobile arkadan çarptı.

Kazada, park halindeki otomobilde bulunan Seçil K. (33) ve oğlu Çınar K. (6) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirnekapı yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Okmeydanı, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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