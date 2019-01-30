Okmeydanı Tem Bağlantı Yolu Ankara İstikametinde Zincirleme Kaza Meydana Geldi.
1 saat önce
- Okmeydanı Tem Bağlantı yolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.
- Okmeydanı
Tem Bağlantı yolu Ankara
istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:02 Kaynak: İHA
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