Son Dakika Haberleri: Okmeydanı Tem Bağlantı Yolu Ankara İstikametinde Zincirleme Kaza Meydana Geldi.

Okmeydanı Tem Bağlantı Yolu Ankara İstikametinde Zincirleme Kaza Meydana Geldi.

1 saat önce

- Okmeydanı Tem Bağlantı yolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

- Okmeydanı Tem Bağlantı yolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Okmeydanı, Ankara, 3. Sayfa
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