OKR Yönetim Sistemi, verimliliğin artırılmasını sağlıyor - Son Dakika

OKR Yönetim Sistemi, verimliliğin artırılmasını sağlıyor

30.03.2021 17:30
OKR Yönetim Sistemi, verimliliğin artırılmasını sağlıyor, System.String[]

Endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarında dünyanın lider markalarından Yorglass, Silikon Vadisi devlerinin uyguladığı "OKR Yönetim Sistemi"ne geçti.

Endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarında faaliyet gösteren Yorglass, yönetim sürecinde Silikon Vadisi'nin Google, Amazon, Twitter, LinkedIn, Dell ve Facebook gibi devlerinin kullandığı OKR sistemini uygulamaya aldı. Yorglass, Türkçe adıyla "Hedef ve Anahtar Sonuçlar", İngilizce ismiyle "Objectives Key Results/OKR" sistemini 2021 yılından itibaren kullanmaya başladı. Sorunların hızlı çözülmesini, süreçlerin iyileştirilmesini, inovasyonun entegre edilmesini, verimliliğin artırılmasını sağlayan bir yönetim sistemi olan OKR, sürdürülebilir hedeflere de hizmet ediyor.

İş modelini izliyor

OKR sisteminin Yorglass'ın köklü geçmişinden getirdiği kurum kültürüyle bütünleştiğini belirten Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, "Başarıya çok çalışanlar değil verimli çalışan ekipler ulaşıyor. Bu nedenle Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketleri bile hedeflerini takip etmek için OKR sistemini kullanıyor. Çünkü her adımı planlayarak iş modeline yukarıdan izleyen bir çatı kuran OKR sistemi, şirketin stratejik hedefleri ile çalışan hedeflerinin hizalanmasını sağlayan bir metot olarak geliştirildi. Biz de daha büyük işler başarmak için şirketimizde OKR sistemini uygulamaya başladık" dedi.

Daha büyük başarı mümkün

Yorglass'ın bugün bulunduğu global konuma çalışanları sayesinde geldiğini söyleyen Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Profesyonel olarak güçlendirilmiş ekibimizle global konumumuzu daha da sağlamlaştıracak ve çok daha büyük başarılar elde edeceğiz. Bir şirketin başarısı aynı hedefe kilitlenmiş çalışanlarla sağlanabilir. Neredeyse yarım asırlık bir marka olarak Yorglass'ın yüzlerce çalışanı OKR sistemi sayesinde hedefini ve bu hedefe hangi yollarla ulaşacağını biliyor. Böylesine bir farkındalık ile bugün beş kıtada 60'a yakın ülkeye ihracat yapan şirketimiz şüphesiz çok daha büyük başarılara imza atacak."

Şeffaf yapı

Yorglass İnsan Kaynakları Direktörü Seyran Mısır ise bu sistemle birlikte, şirket hedefleri ve stratejilerinin birbirlerini daha iyi desteklediğini belirterek, "Çalışanlarımızın iyi yönlerini geliştirip açık iletişim ile onları hedeflerimiz konusunda sürekli bilgilendirmemize katkıda bulunan OKR sistemi, vizyon, misyon ve stratejiyi birleştirip kısa vadeli operasyonel planlamalarla şirketin amaçlarına daha hızlı ulaşmasını ve bunu yaparken de herkesin aynı yöne bakmasını sağlıyor. Stratejilerle yönetilen şirketimizde şeffaflığı ve çevikliği esas aldığımız yeni hedef sistemiyle hareket ediyoruz. OKR sayesinde hedeflerimizi üç aylık dönemlerde o zamanın gerekliliklerine uygun olarak yenileyebilmek şirketimizin çevik yapısının destekliyor. Aynı zamanda bütün çalışanların tüm menfaatlerinin adil bir şekilde yönetildiğini açık ve net olarak görmelerini sağlıyor" diye konuştu.

OKR Yönetim Sistemi, verimliliğin artırılmasını sağlıyor

Silikon Vadisi, Twitter, Amazon, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel OKR Yönetim Sistemi, verimliliğin artırılmasını sağlıyor - Son Dakika


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