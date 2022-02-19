'Okşan' kokladı, Bingöl'de 20 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de, jandarma ekiplerince bir minibüs içerisinde gerçekleştirilen aramada, 20 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 18 Şubat 2022 tarihinde Yolçatı yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 20 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL