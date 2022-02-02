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"Okşan" kokladı, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

"Okşan" kokladı, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

02.02.2022 16:07
"Okşan" kokladı, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Bingöl'de "Okşan" isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araç içinde yapılan aramada, tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

Bingöl'de "Okşan" isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araç içinde yapılan aramada, tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada siyah poşet ve koliler içerisinde 88 kilogram tütün, 800 paket kaçak sigara, 11 bin 750 adet yaprak sigara kağıdı ve 50 bin adet boş makaron ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Kaçak Sigara, Tragger, Bingöl, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Okşan' kokladı, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika


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