Üye Girişi
Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı

11.02.2022 17:21
Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı

Adana'da, koruma altında bulunan 5 ökse ardıç kuşu avladığı belirlenen kişiye 8 bin 709 lira ceza verildi.

Adana'da, koruma altında bulunan 5 ökse ardıç kuşu avladığı belirlenen kişiye 8 bin 709 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Saimbeyli ilçesinde Değirmenciuşağı Mahallesi'nde kurulan tuzakta 3'ü telef olmuş 5 ökse ardıç kuşu olduğunu belirledi.

Ekipler, tuzaktaki kuşları almaya gelen Y.Ç'yi suçüstü yakaladı. Y.Ç'ye 8 bin 709 lira ceza yazıldı.

Yaralı kuşlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

???????

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Jandarma Komutanlığı, Saimbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement