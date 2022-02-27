OKSİJEN KAYNAĞIYLA KESİP ÇALDIKLARI RAYLARI HURDACIYA SATARKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 1900'lü yıllarda ilk tren hattı olma özelliği taşıdığı belirtilen tren raylarını oksijen kaynağıyla keserek çalan 6 kişi, rayları hurdacıya satarken yakalandı. Şüpheli 3 kardeş ile 2 amca oğulları ve 1 arkadaşları tutuklandı.

Olay, Çivril ilçesinde 24 Şubat'ta yaşandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi ile Denizli'nin Çivril ilçesi arasındaki kullanılmayan eski bir hatta ait rayların çalındığı ihbarını alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri bölgede şüpheli bir araç tespit etti. Ray yüklü kamyoneti Denizli'ye kadar takip eden JASAT, aracı bir hurdacıya girerken durdurdu. Kamyonet içindeki 4 şüpheli ile birlikte Çivril ilçesinde 2 kişi daha gözaltına alındı. Hattan çalınan rayların 30 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Rayların çalındığı alanda inceleme yapan JASAT, şüphelilerin demiri kesmek için oksijen kaynağı kullandıklarını belirledi. Hırsızların rayları, araca sığacak boyutlarda kestiği tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından tren raylarını çaldığı belirlenen Yıldıray Akgöz (32), kardeşleri Mahsun Akgöz (28) ve Emiray Akgöz (27) ile amcaoğlu oldukları belirlenen Deniz Akgöz (24), Günay Akgöz (27) ve arkadaşları Osman Yener (36) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 6 kişi tutuklandı. (DHA)