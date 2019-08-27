Son Dakika Haberleri: Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ölü (2)
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Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ölü (2)

51 dakika önce

HASTANEDE ÖLDÜEskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ölü (2), System.String[]

HASTANEDE ÖLDÜ
Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


İbrahim Yaşar, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
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