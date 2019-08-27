Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ölü (2)

HASTANEDE ÖLDÜ

Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.