Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ölü (2)
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HASTANEDE ÖLDÜEskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
HASTANEDE ÖLDÜ
Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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