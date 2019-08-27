Son Dakika Haberleri: Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
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Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı

59 dakika önce

Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y. (25)'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı, System.String[]

Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y. (25)'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
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