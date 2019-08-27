Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
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Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadıESKİŞEHİR - Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y. (25)'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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