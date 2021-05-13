Oksijen tüpü patladı, hasta taşıma görevlisi yaralandı - Son Dakika

SAMSUN'da bir hastanede bilinmeyen nedenle oksijen tüpünün patlaması sonucu hasta taşıma görevlisi E.Ç. (27) yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta taşıma görevlisi E.Ç., iddiaya göre acil serviste bulunan oksijen tüplerini kontrol ederken, biri bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu vücudunda 2'nci derece yanık oluşan E.Ç. tedaviye alındı.