Oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

31.05.2022 17:58
Oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te oto sanayi sitesinde kaynak yapıldığı esnada yaşanan oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan 5 çocuk babası Muhammet Şiveybe, 5 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te oto sanayi sitesinde kaynak yapıldığı esnada yaşanan oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan 5 çocuk babası Muhammet Şiveybe, 5 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki oto sanayi sitesinde 26 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi A.G. ile birlikte bir kamyondaki arızayı gidermek için oksijen tüpüyle kaynak yapan yabancı uyruklu işçi Muhammet Şiveybe, yaşanan patlamada A.G. ile birlikte ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk babası Şiveybe, hastanenin yanık yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gören Şiveybe, 5 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Şiveybe'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 çocuk babasının cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Otopsi, Mayıs, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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