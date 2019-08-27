Son Dakika Haberleri: Oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 yaralı - ESKİŞEHİR
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Oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 yaralı - ESKİŞEHİR

38 dakika önce

Eskişehir'de bir işçi, kaynak yaptığı sırada oksijen tüpünün hortumunun patlaması sonucu ağır yaralandı.

Eskişehir'de bir işçi, kaynak yaptığı sırada oksijen tüpünün hortumunun patlaması sonucu ağır yaralandı.

Güllük Mahallesi Emek Sokağı'nda bir beyaz eşya firmasının yetkili servisinde çalışan İbrahim Yaşar (25), şirkete ait 26 VU 690 plakalı kamyonetin kapalı kasasında kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpünün patlayan hortumu, Yaşar'ın yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise araçta ve yetkili serviste inceleme yaptı.

Güllük Mahallesi, Eskişehir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:38 Kaynak: AA
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