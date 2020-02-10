Oksijen yüklü tanker kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oksijen yüklü tanker kaza yaptı - Son Dakika

Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

35 dakika önce

Samsun'un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.

Oksijen yüklü tanker kaza yaptı, System.String[]

Samsun'un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.


Alınan bilgiye göre, Samsun- Ankara kara yolunda seyir etmekte olan Erhan Akbulut hakimiyetindeki 26 GR 533 plakalı tanker, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kara yolu kenarındaki su kanalına düştü. Makas atan tanker, Samsun- Ankara karayolunu trafiğe kapattı.


Kaza maddi hasarla atlatıldı. Tankeri kurtarmak için çalışma başlatıldı.


Polis, trafiğe kapanan kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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