Son Dakika Haberleri: Oksijensiz Kalan Balıklar Su Yüzüne Çıktı, Fırsatçılar Nehre Akın Etti

Oksijensiz Kalan Balıklar Su Yüzüne Çıktı, Fırsatçılar Nehre Akın Etti

16 dakika önce

Oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıktı, fırsatçılar nehre akın etti Seyhan Nehri havadan görüntülendiADANA - Seyhan Nehri'nde suların çekilmesiyle oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıkmaya başladı.

Oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıktı, fırsatçılar nehre akın etti
Seyhan Nehri havadan görüntülendi

ADANA - Seyhan Nehri'nde suların çekilmesiyle oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Durumu fırsat bilenler balıkları avlamak için nehir yatağına akın etti.
Adana'da Seyhan Nehri'nde suların çekilmesiyle oluşan su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Durumu gören fırsatçılar, su yüzeyinde hava almaya çalışan balıkları avlamak için olta ve ağlarını alarak nehir yatağına akın etti. Bazıları ise sandallarla nehirdeki su birikintilerinde açılarak balıkları avladı.
Dün vatandaşların aramasıyla nehre verilen can suyu yeterli olmayınca yer yer balıkların telef olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:23 Kaynak: İHA

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