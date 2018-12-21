Son Dakika Haberleri: Oksijensiz Kalan Bebeğin Öldüğü İddiası

Oksijensiz Kalan Bebeğin Öldüğü İddiası

2 saat önce

Şanlıurfa'da üzerine örtülen yorganın yüzünü kapatması nedeniyle oksijensiz kaldığı öne sürülen 1 aylık bebek hayatını kaybetti.

Oksijensiz Kalan Bebeğin Öldüğü İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'da üzerine örtülen yorganın yüzünü kapatması nedeniyle oksijensiz kaldığı öne sürülen 1 aylık bebek hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde 1 aylık bebek Ömer Esen, yattığı yorganın altında ailesi tarafından ağzından ve burnundan kan gelir halde bulundu.

Bunun üzerine ailesi tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülen Ömer bebek, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bebeğin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside yorganın altında oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Minik Ömer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:23 Kaynak: AA

Haliliye, Merkez, Şanlıurfa, Güncel
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