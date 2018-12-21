Oksijensiz Kalan Bebeğin Öldüğü İddiası
40 dakika önce
Şanlıurfa'da üzerine örtülen yorganın yüzünü kapatması nedeniyle oksijensiz kaldığı öne sürülen 1 aylık bebek hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da üzerine örtülen yorganın yüzünü kapatması nedeniyle oksijensiz kaldığı öne sürülen 1 aylık bebek hayatını kaybetti. Merkez Haliliye
ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde 1 aylık bebek Ömer Esen, yattığı yorganın altında ailesi tarafından ağzından ve burnundan kan gelir halde bulundu.
Bunun üzerine ailesi tarafından Balıklıgöl
Devlet Hastanesine götürülen Ömer bebek, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bebeğin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopside yorganın altında oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Minik Ömer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:37 Kaynak: AA
Çocuğunu Isıran Sokak Köpeklerine Tüfekle Ateş Açan Kişi Tutuklandı
Sel Sularına Kapılan Çocuk, Yürekleri Ağza Getirdi
Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
Son Dakika! CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı