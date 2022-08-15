Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

Dünyada Covid-19'un ortaya çıkmasıyla beraber normalde üşüttüğümüzü sanıp önemsemediğimiz öksürükten artık daha fazla korkmaya başlıyoruz. Covid-19 belirtisi dışında öksürüğe neden olan birçok etken vardır. Bunlardan en sıklıkla karşılaşılanı soğuk algınlığı ve alerjik etkenlerdir. Akciğerlerimizi yoran öksürükten en hızlı şekilde kurtulmak isteriz. Öksürüğn sebebini bulması için uzman doktorlara görünmenin yanında bir de evde kendimiz doğal yöntemler deneriz. Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük en hızlı nasıl geçer? Sorularınıza cevap hazırladık.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Sıklıkla karşılaştığımız rahatsızlık olan öksürükten kurtulmak için evde kolayca elde edebileceğiniz bazı doğal besinler vardır.

1-BAL

Öksürüğün geçmesi için bal yardımıyla uygulanan birkaç tarif vardır.

• 1 tatlı kaşığı bal ve biraz zencefil tozunu karıştırınız. Yetişkinler için uygun bi karışımdır.

• 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırdıktan sonra tüketiniz,ardından da süt içiniz.

• 2 çay kaşığı bal ile limonu kaynattıktan sonra tüketiniz.

• 1 tatlı kaşığı kekiği kaynatınız ve içine bal ekleyiniz.

2-IHLAMUR

• Kabukları ile kullanılan elmanın yanına zencefil, tarçın, ayva, kabuklu limon ve ıhlamuru kaynatınız. Bu karışım göğsünüzdeki ağrıyı dindirecektir ve öksürüğünüzü azaltacaktır. Bu karışımı gün içinde birkaç kez tüketebilirsiniz.

• Ihlamuru ve ayva yaprağını birlikte kaynatıp tüketiniz.

3-DUT PEKMEZİ

2 tatlı kaşığı dut pekmezine biraz karabiber ekleyerek karışım haline getirin ve günde 1 kaşık olarak tüketiniz.

4-TUZLU SU

Tuzlu su ile gargara yapmak öksürüğünüze iyi gelecektir.

Bunlar dışında birkaç bitki çayı da öksürüğünüzü azaltmaya yardımcı olacaktır.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI

• Ayva çayı

• Ekinezya çayı

• Yaseminli portakal çayı

• Kuşburnu çayı

• Adaçayı

ÖKSÜRÜKTEN KORUNMAK İÇİN;

Dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek

Soğuk ortamlarda bulunmamak

Kirli ve tozlu alanlardan uzak durmak

Parfüm gibi ağır kokulara karşı mesafeli durmak

Odanızda oda nemlendiricisi kullanmak

Buhar cihazından buhar solumak

C vitamini takviyesi almak

Bol bol sıvı tüketmek

Sigara ve benzeri ürünlerden uzak durmak sizler için önemli maddelerdir.

Bunların yanında öksürük için İbrahim Saraçoğlu'nun hazırlamış olduğu kürü de tüketebilirsiniz.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN ÖKSÜRÜK KÜRÜ

6 parçaya kesilen soğanı 1.5 su bardağı içine ekleyip kaynatınız. Daha sonra karışım ılık hale geldiğinde tüketiniz.

Balgamlı öksürük için hazırlamış olduğu kür ise:

6 adet keçiboynuzunu yarım litre suyun içine ekleyip kaynamasını bekleyiniz. Ardından karışım ılık hale gelince tüketiniz. Bunu 3 gün boyunca uygulayabilirsiniz.

ÖKSÜRÜK GEÇMİYORSA NE ZAMAN BİR DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİR?

Öksürük birçok nedenden meydana gelebilir. Hastalığın derecesine ve öksürüğün altta yatan nedenine göre çeşitli tedaviler yapılmaktadır. Eğer aşağıdaki rahatsızlıklar öksürüğünüze eklendiyse doktora görünmeniz gerekmektedir.

• Yüksek ateş

• Nefes darlığı

• Kanlı balgam

• Hırıltılı nefes alma

• Yüksek derecede göğüste ağrı