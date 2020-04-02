'Öksürüğüm var' deyince ambulansta muayene edilip, evine götürüldü - Son Dakika

SİVAS'ta polis tarafından sokakta yürürken durdurulan H.Ş. (70), öksürüğü olduğunu söyleyince çağrılan ambulansta muayene edildi. Herhangi bir bulguya rastlanmayan H.Ş., polis ekibi tarafından evine götürüldü.

Koronavrüs tedbileri kapsamında 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara yönelik polis tarafından yapılan kontroller aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezindeki Hikmet Işık Caddesi üzerinde yürürken görülen H.Ş., polisler tarafından durduruldu. Kimliği bulunmayan ancak 70 yaşında olduğunu söyleyen H.Ş., polislere öksürük problemi yaşadığını ifade etti. Bunun üzerine polis, sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla gelen sağlık ekipleri, maske ve eldiven giydirip, H.Ş.'yi muayene etti. Son 15 günde hastaneye gidip gitmediği, İstanbul'dan yakını gelip gelmediği sorulan H.Ş., yapılan muayenede herhangi bir bulguya rastlanmayınca, polis ekibi otosuyla evine götürüldü.