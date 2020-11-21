Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son günlerde sağlığıyla gündemde. Sportif bir lider olarak bilinen ve geçmişte bir istihbarat elemanı olması nedeniyle formunu koruyan Vladimir Putin'i öksürük krizi sonrası sağlığıyla ilgili başlayan spekülasyonlara bir yenisi eklendi.

"PUTİN KANSER OLDUĞU İÇİN AMELİYAT GEÇİRDİ"

2 gün önce öksürük krizine giren Rus liderin koronavirüse yakalanmış olabileceği ileri sürülmüştü. İddia Kremlin tarafından yalanlanmıştı. Ancak bugün bir başka iddia ortaya atıldı. Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde Halkla İlişkiler Departmanı'nın başındayken üniversite yönetiminin talebi üzerine Haziran 2019'da görevinden istifa eden Valery Dimitriyeviç Solovey, Putin'in kanser olduğunu ve bu nedenle bir de ameliyat geçirdiğini iddia etti. Solovey, iddiasını "karar mekanizmasının merkezindeki" kaynaklara dayandırdı.

"KANSER TEŞHİSİ ÇOK DAHA CİDDİ"

Putin'in sağlık durumuyla ilgili konuşan Solovey, "Biri nöropsikolojik, diğer ise kanser" ifadesini kullandı. Valery Solovey, ikinci teşhise ilişkin "çok çok daha ciddi" değerlendirmesinde bulundu. Tam teşhise yönelik bilgi vermekten kaçınan Putin muhalifi Solovey, "Ben doktor değilim ve bu sorunları ifşa etmek üzere etik bir hakkım yok" dedi.

"KARIN BÖLGESİNDEN AMELİYAT OLDU"

İsmi belirtilmeyen bir diğer kaynak ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şubat ayında karın bölgesinden ameliyat olduğunu öne sürdü.

SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE GÖREVİ BIRAKACAK İDDİASI

Putin'in Parkinson hastalığına yakalandığı haberlerinin de kahramanı olan Valeri Solovey, Rus liderin sağlık problemleri nedeniyle ocak ayında görevi bırakmayı ve halefi olarak da kızı Katerina Tihonova'yı düşündüğünü öne sürüyor.

PARKİNSON İDDİASI YALANLAMIŞTI

Ses getiren bu haber, Putin'in Parkinson olduğuna yönelik iddiadan iki hafta sonra gündeme geldi. Kremlin, Putin'in Parkinson hastalığına yakalandığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamış ve Rus liderin gayet sağlıklı olduğunu duyurmuştu.

PUTİN'İN SAĞLIĞI ÖKSÜRÜK KRİZİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Rus lider Putin'in sağlık durumu en son birkaç gün önce gündeme gelmişti. Telekonferansla yapılan bir toplantı sırasında Putin öksürük krizine girmiş ve durum "Acaba koronavirüse mi yakalandı?" sorusunu akıllara getirmişti. Fakat Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve koronavirüse yakalanmadığı belirtildi.