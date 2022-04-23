Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış - Son Dakika
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Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış

23.04.2022 22:52
Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış

Uzun süredir öksürük, şiddetli ağrı ve sırtında yanma şikayetleri bulunan bir kişi, Bolu'da gittiği hastanede 5 yıl önce sol akciğerine saplanan lades kemiğiyle yaşadığını öğrendi. Ameliyata alınan şahıs, kemiğin çıkarılması sonucunda sağlığına tekrar kavuştu.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan Mehmet Salih Fer, uzun süredir devam eden öksürük ve şiddetli ağrı şikayetiyle Bolu'daki AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

AKCİĞERİNE SAPLANMIŞ LADES KEMİĞİ TESPİT EDİLDİ

Fer'in yapılan muayenesinde sol akciğerine lades kemiği saplandığı tespit edildi. Fer'in 5 yıl boyunca akciğerinde saplanmış halde bulunan lades kemiği yapılan ameliyatla alındı. Sağlığına kavuşan Fer, yapılan son kontrollerinin ardından taburcu edildi.

5 SENE ÖNCE SAPLANMIŞ

5 yıl boyunca öksürük, şiddetli ağrı ve sırtında yanma şikayetleri bulunduğunu ifade eden Mehmet Salih Fer, "Aynı şikayetlerle hastanelere gittim, muayenelerim yapıldı, filmler çekildi. Sık sık enfeksiyon geçiriyordum, farklı farklı tanılar konuldu ve ilaç tedavileri başlatıldı. Ancak hiçbir sonuç alamadım ve şikayetlerim devam etti. Son olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğine geldim. Burada doktorlarım tarafından muayenelerim ve tetkik işlemlerim yapıldı. Neticede sol akciğerimde yaklaşık 5 senedir bir lades kemiği ile yaşadığımı öğrendim" dedi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal, Mehmet Salih, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış - Son Dakika


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