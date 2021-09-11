Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve çocuklarının cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve çocuklarının cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi. Murat Bostancı, eşi Fatma ve oğlu Muhammet Şükrü Bostancı'nın cenazeleri, Kırşehir Belediyesi Mezarlıklar Şefiliği'nden alınarak Çukurçayır Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi. Ailenin yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kazada hayatını kaybeden Murat ve Fatma Bostancı'nın öksüz kalan kızları Rümeysa ve Amine Bostancı, cami kenarında bekledikleri alanda gözyaşı döktü. Murat, Fatma ve Muhammet Şükrü Bostancı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay Önceki gün, Murat Bostancı (29) idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Kaman- Karakeçili kara yolu İğdebeli Kavşağı'nda, Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Özgül Gezici ve Harun Erkan, Fatma (30) ve oğlu Muhammet Şükrü Bostancı (10) hayatını kaybetmişti.

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