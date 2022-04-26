ÖKSÜZ KEDİLERİN SÜT ANNESİ - Son Dakika
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ÖKSÜZ KEDİLERİN SÜT ANNESİ

26.04.2022 12:24

ANTALYA'nın Serik ilçesinde doğumda 4 yavrusunu kaybeden sokak kedisi, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü veteriner kliniğinde 1 yavrusu ile sokakta doğum yaparken annelerini kaybeden 4 yavru kediyi besleyip, süt anneleri oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde doğumda 4 yavrusunu kaybeden sokak kedisi, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü veteriner kliniğinde 1 yavrusu ile sokakta doğum yaparken annelerini kaybeden 4 yavru kediyi besleyip, süt anneleri oldu.

Veteriner kliniğine getirilen gebe sokak kedisinin, sezaryenle dünyaya gelen 5 yavrusundan 4'ü öldü. Sokak kedisi ile 1 yavrusu veteriner kliniğinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bu süreçte sokakta doğum yaparken ölen 2 kedinin 3'er günlük 4 yavrusu vatandaşlar tarafından veterinere getirildi. Kedi yavrularını tedavi eden veteriner Faruk Ogan, 4 yavru kediyi, yoğun bakımda tedavi edilen anne kedinin yanına bıraktı.

Anne kedi, yavrusu ile diğer 4 yavruya sahip çıktı. Kedileri emzirerek beslemeye başlayan anne kedi, yavrulara 'süt anne' oldu. Yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavi gören kedilerden anne kedinin yavruları beslemesi, ilgiyle izlendi.

Veteriner Faruk Ogan, yoğun bakım ünitesinde 3 kediden doğan 5 yavru bulunduğunu anlattı. Ogan, Anne kedimiz 4 yavrusunu kaybetti, 1'i kurtuldu. Vatandaşlar tedavi için 2 kedinin 4 yavrusunu kliniğe getirdi. Anne kedi, yavrusunu ve diğer yavru kedileri besliyor. Anne kedi ile yavru kediler hayati tehlikeyi atlattı diye konuştu.

ÖKSÜZ KEDİLERİN SÜT ANNESİ
ÖKSÜZ KEDİLERİN SÜT ANNESİ
ÖKSÜZ KEDİLERİN SÜT ANNESİ
ÖKSÜZ KEDİLERİN SÜT ANNESİ

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Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor Son dakika... 1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü Son dakika... 1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü

Veteriner, Doğum, kedi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖKSÜZ KEDİLERİN SÜT ANNESİ - Son Dakika


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